В Орловскую область до конца года поступят 55 школьных автобусов и 14 машин скорой помощи

1.9.2022 | 15:15 Медицина, Новости, Образование

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

До конца текущего года автопарк Орловщины пополнят 55 новых школьных автобуса, а также 14 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Распределением транспорта между российскими регионами занимался 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В общей сложности «на кону» стояли 1 254 автомобиля скорой и 3 020 школьных автобусов.

В ближайшие месяцы Минпромторг должен будет осуществить поставку в Орел новых транспортных средств.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования