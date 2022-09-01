В Орловскую область до конца года поступят 55 школьных автобусов и 14 машин скорой помощи

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

До конца текущего года автопарк Орловщины пополнят 55 новых школьных автобуса, а также 14 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Распределением транспорта между российскими регионами занимался 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В общей сложности «на кону» стояли 1 254 автомобиля скорой и 3 020 школьных автобусов.

В ближайшие месяцы Минпромторг должен будет осуществить поставку в Орел новых транспортных средств.

ИА «Орелград»