Житель Орловской области добровольно сдал оружие

Мужчина принес силовикам найденное им ружье с патронами.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, житель поселка Кромы обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы по Орловскому, Кромскому и Троснянскому районам. Он подал заявление о добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов на возмездной основе. Напомним, в регионе действует соответствующее постановление правительства, которым утверждены условия добровольной сдачи оружия и расценки на него. Вознаграждение выплачивается после проведения необходимой проверки.

«Мужчина пояснил силовикам, что заготавливал дрова для отопления в зимний период в одном из населенных пунктов Кромского района, — уточнили в Росгвардии. — Неподалеку от нежилого дома он обратил внимание на сверток, в котором оказалось предположительно одноствольное гладкоствольное ружье с патронами. Сотрудники Росгвардии осмотрели находку, поблагодарили гражданина за незамедлительное обращение в правоохранительные органы и пояснили, что после проведения проверок будет принято решение о выплате вознаграждения в размере восьми тысяч рублей».

Силовики добавили, что это уже не первый подобный случай. Согласно официальной статистике, за восемь месяцев 2022 года жители Орловской области за вознаграждение сдали уже 28 единиц незарегистрированного оружия. В Росгвардии напоминают: в соответствии с действующим законодательством для граждан в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

ИА «Орелград»