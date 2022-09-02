Чиновники проведут заявочную кампанию на лекарства

Соответствующий приказ издал департамент здравоохранения.



В Орловской области стали известны сроки проведения заявочной кампании на поставку лекарственных препаратов. Соответствующий приказ издал региональный департамент здравоохранения. Согласно этому документу, в срок до 1 октября 2022 года необходимо сформировать сводную потребность в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктов для лечебного питания для обеспечения ими орловцев-льготников за счет федерального бюджета. Решение этой задачи возложено на специально созданную ведомственную комиссию.

Уже утвержден ее персональный состав. Известно, что руководителем комиссии назначена Оксана Широкова, которая руководит одним из управлений департамента здравоохранения. Основной задачей комиссии станет прием и утверждение заявок на лекарства, медизделия и продукты от медицинских учреждений региона. После утверждения общая заявка будет направлена в Москву для получения требуемых поставок.

Поясним, что в соответствии с положением о департаменте здравоохранения Орловской области, именно это ведомство организует обеспечение лекарствами граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Оно же обеспечивает специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам. Кроме того, облздрав организует льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий населения Орловской области, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.

ИА «Орелград»