Облизбирком объяснил многодневность выборов

Многодневное голосование пройдет из-за непростой ситуации по COVID-19.



Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, приняты решения о проведении многодневного голосования – оно пройдет 9, 10 и 11 сентября с 08.00 до 20.00 часов. Объясняется это желанием минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции. Одним из способов снижения рисков является снижение количества избирателей, которые одновременно смогут находиться в помещениях для голосования.

«Организаторы выборов обеспечивают безопасность голосования участников избирательного процесса в условиях COVID-19 с учетом региональной санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, — следует из сообщения облизбиркома. — На всех избирательных участках создаются безопасные для здоровья условия работы участников избирательного процесса и волеизъявления избирателей».

Все участки оснащены необходимым количеством кожных антисептиков для дезинфекции рук, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, иными словами – масками, а также бесконтактными термометрами для температурного контроля. Также в облизбиркоме сообщили, что 81 процент членов избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области, уже вакцинированы, а остальные имеют медицинские отводы.

ИА «Орелград»