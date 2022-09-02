Орловские губернатор, сенатор, вице-мэр и депутаты собрались на линейке в обычной школе

2.9.2022 | 13:08 Новости, Политика

В День Знаний орловские политики решили поддержать кандидатов на довыборы в горсовет.

Праздничная линейка в День Знаний обернулась для школы № 37, расположенной в Северном районе Орла, приездом большого количества федеральных и областных политиков. Об этом сообщил телеграмм-канал «Нострадамус».

В одной и той же школе собрались губернатор Орловской области Андрей Клычков, сенатор Совета Федерации Василий Иконников, вице-мэр Орла Ирина Проваленкова, а также областные депутаты Игорь Рыбаков, Руслан Перелыгин и Евгений Косогов.

Вероятнее всего, школа № 37 обрела такую огромную значимость в связи с приближающимися довыборами в горсовет, на которых развернется ожесточенная борьба между кандидатами от КПРФ и «Справедливой России».

Отметим, что количество политиков на школьной линейке могло быть еще больше. На этом же округе баллотируется кандидат от партии ЛДПР, поддержать которого мог бы депутат облсовета Владислав Числов, председатель комитета по взаимодействию со СМИ, ИТ и трудовым отношениям. Однако, в этот день лдпровцы решили оказать поддержку Богдановкой школе Урицкого района, которой угрожает закрытие.

ИА «Орелград»

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