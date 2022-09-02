Орловский избирком напрягся от слова «янки»

В Орле муниципальная избирательная кампания перешагнула через городской уровень и вышла на внешнеполитическую орбиту. В пятницу, 2 сентября, территориальная избирательная комиссия Заводского района Орла направила на проверку в прокуратуру и УМВД антиамериканский плакат местного кандидата в депутаты от ЛДПР Александра Кузнецова.

Напомним, накануне, первого сентября, орловское региональное отделение ЛДПР установило в Орле билборды «Янки, руки прочь от славян». В партии заявили, что продолжают курс Владимира Жириновского, который последовательно выступал против вмешательства США в дела России. В ЛДПР подчеркнули, что это небольшой в масштабе страны, но значимый для Орла и орловчан вклад в информационную войну. Билборды в Орле появились по инициативе регионального отделения. Установил их кандидат в депутаты Орловского городского Совета Александр Кузнецов.

Члены избиркома усмотрели в содержании билборда нарушение п.1 ст.56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»: пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. В ЛДПР отмечают, что на фоне действий Америки в отношении России, а также – заявлений лидеров нашей страны о США, позиция избиркома выглядит достаточно странно.

Решение передать материалы в УМВД и прокуратуру приняли члены рабочей группы ТИК Заводского района Орла. Руководила ей на заседании Н.Наполова. Именно за ее подписью материалы с патриотическим баннером отправились в силовые структуры.

В региональном отделении ЛДПР выразили недоумение по поводу действий избиркома. Изображение банера есть на многих СМИ, и даже на федеральном сайте ЛДПР. Ни у кого не возникло мысли о том, что фраза «Янки, руки прочь от славян» разжигает ненависть или подстрекает к экстремизму.

В полиции и прокуратуре поступление материалов пока не прокомментировали. Стоит отметить, что правоохранительные органы вправе отказать ТИК в дальнейшем рассмотрении материалов, если не усмотрят в билборде нарушений.