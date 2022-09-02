В Мценске бюджетную дыру залатают кредитом

Власти города распорядились о привлечении очередного крупного займа.



Глава города Мценска Николай Кочетаев издал постановление «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации». Как следует из преамбулы постановления, оно принято в связи с недостатком собственных доходов бюджета города, прогнозируемых в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, и в целях обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств в указанном периоде. Градоначальник распорядился позаимствовать в кредитных организациях Российской Федерации 22 миллиона рублей под процентную ставку не более 9 процентов годовых со сроком погашения кредита не более 365 дней с даты подписания договора.

Кредит будет включен в состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города. Соответственно, он будет оформлен в рамках программы муниципальных внутренних заимствований Мценска на 2022-2024 годы. Городскому финансовому управлению уже поручено предусмотреть в муниципальном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов денежные средства на погашение дефицита бюджета. Этому же управлению поручено провести отбор кредитного учреждения, у которого будет оформлен заем.

Отметим, что чуть ранее в Мценске был утвержден отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2022 года. Доходы в отчетном периоде времени составили 512,241 миллиона рублей, кассовые расходы – 517,401 миллиона рублей. Таким образом, за первую половину текущего года бюджет Мценска был исполнен с дефицитом в размере около 5 миллионов рублей. Глава города Николай Кочетаев поручил подчиненным принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет города Мценска текущих платежей в полном объеме, а также по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки.

ИА «Орелград»