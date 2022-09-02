В Орле контракт на поставку соли получила «мусорная» компания

ООО «ЭкотекСити» стало единственным участником и победителем аукциона на поставку минерального концентрата «Галит» для муниципальной «Спецавтобазы».

Контракт опубликован на сайте «Госзакупки» 2 сентября. Цена – 33 641 685 рублей. Товар должны полностью поставить до 31 декабря 2022 года. Всего 5 500 тонн. Соль привезут из Республики Казахстан.

Примечательно, что по данным kartoteka.ru, основной вид деятельности ООО «ЭкотекСити» — сбор опасных отходов. Компания занимается сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов в Болховском и Орловском районах.

Напомним, в 2018 году одной из причин отставки начальницы УКХ Орла Светланы Климовой называли нанесенный бюджету ущерб при закупке песка и соли для обработки городских улиц. В 2019 году нарушения в закупке соли выявила прокуратура. Сделка между УКХ и ООО «Развитие» была признана ничтожной. Компания оспаривала решение о возврате средств в суде, однако Арбитражный суд Центрального округа в октябре 2021 года признал правоту надзорного органа.

ИА «Орелград»