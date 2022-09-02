В Орле задержан и госпитализирован в психлечебницу поджигатель тира УМВД

2.9.2022 | 9:52 Важное, Закон и порядок, Новости

Поджигателем оказался мужчина, больной пироманией.

Правоохранительные органы установили личность и задержали человека, совершивший поджог бывшего полицейского тира в Железнодорожном районе Орла. Об этом сообщил телеграмм-канал «Орел24».

Им оказался мужчина по имени Орхан, который состоит на учете в психиатрическом учреждении с диагнозом «пиромания». В день происшествия Орхан смешал алкоголь с медицинскими препаратами, прописанными врачом, и перестал себя контролировать. Далее поведением мужчины управляла его склонность к пиромании.

В настоящее время задержанный доставлен в психиатрическое учреждение для лечения.

ИА «Орелград», фото «Орел24»

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