В Орле задержан и госпитализирован в психлечебницу поджигатель тира УМВД

Поджигателем оказался мужчина, больной пироманией.

Правоохранительные органы установили личность и задержали человека, совершивший поджог бывшего полицейского тира в Железнодорожном районе Орла. Об этом сообщил телеграмм-канал «Орел24».

Им оказался мужчина по имени Орхан, который состоит на учете в психиатрическом учреждении с диагнозом «пиромания». В день происшествия Орхан смешал алкоголь с медицинскими препаратами, прописанными врачом, и перестал себя контролировать. Далее поведением мужчины управляла его склонность к пиромании.

В настоящее время задержанный доставлен в психиатрическое учреждение для лечения.

ИА «Орелград», фото «Орел24»