Администрация Орла сообщила о ликвидации возгорания на свалке

На тушение потребовалось более 12 часов.

Информация о возгорании на полигоне ТБО, расположенном на улице Итальянской, появилась утром 2 сентября. Огнем оказались охвачены около 450 квадратных метров свалки. На месте работали силы и средства регионального МЧС, «Спецавтобазы», «Орелводоканала», АО «ЭкоСити». Полигон проливали водой и засыпали грунтом. Около 15 часов администрация сообщила о сокращении площади возгорания до 200 кв. м. В 18:45 – загорание на полигоне ТБО полностью ликвидировано, сообщил телеграм-канал администрации Орла.

ИА «Орелград»