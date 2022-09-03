Главной по дорогам в Орле станет реорганизованная «Спецавтобаза»

План реорганизации был утвержден на уровне городского парламента.



В ближайшие месяцы муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» ожидает реорганизация. Об этом стало известно после того, как депутаты горсовета утвердили соответствующий план. Он предусматривает преобразование МУПа в муниципальное бюджетное учреждение, которое также будет работать под вывеской «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Ранее на своем очередном заседании городские парламентарии рассмотрели проект реорганизации предприятия, внесенный мэром города Орла. Горсовет принял решение реорганизовать муниципальное унитарное предприятие в срок до 31 декабря 2022 года. Основной целью деятельности вновь созданного МБУ «Спецавтобаза» станет выполнение работ и оказание услуг в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города, а также благоустройство территории Орла.

Функции и полномочия учредителя МБУ «Спецавтобаза» поручено исполнять городскому управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Стартом процесса реорганизации станет принятие соответствующего постановления городской администрацией. О преобразовании МУПа будет уведомлена налоговая служба. Планом предусмотрено размещение в средствах массовой информации о реорганизации МУП «Спецавтобаза» и уведомление кредиторов о реорганизации МУПа. Также пройдет инвентаризация имущества и долговых обязательств предприятия, после чего будет составлен промежуточный бухгалтерский баланс на дату окончания инвентаризации. Затем будет проведен аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации.

Отметим, что в январе 2023 года предстоит изъятие из оперативного управления МКУ «УКХ г. Орла» и передача в оперативное управление МБУ «Спецавтобаза» дорог, объектов благоустройства и прочего имущества. Также предусмотрено прекращение права постоянного (бессрочного пользования) МКУ «УКХ г. Орла» на земельные участки и передача их на праве постоянного (бессрочного пользования) МБУ «Спецавтобаза».

ИА «Орелград»