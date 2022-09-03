Крупнейшего провайдера наказали за ночное смс

Компания не в то время напомнила орловчанке о долге за услуги интернета.



В Орловской области крупнейший провайдер цифровых услуг привлечен к административной ответственности за ночное смс-сообщение. Об этом заявила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве уточнили, что проверка была проведена по обращению жительницы города Мценска. Она пожаловалась приставам на то, что ночью на ее телефон пришло смс-сообщение о наличии задолженности по услугам связи и услуг доступа к интернету.

Напомним, что законом именно на приставов возложена обязанность по контролю соблюдения «сборщиками долгов» правил общения с должниками. Но обычно приставы занимаются коллекторами и микрофинансовыми организациями, которые беспокоят должников сверх меры. Поэтому описанный случай по большому счету можно назвать прецедентным.

«В ходе проведения административного расследования, возбужденного должностным лицом Управления, факты нарушения требований законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности нашли свое подтверждение, — следует из информации регионального УФССП. — В отношении провайдера цифровых услуг был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Название компании приставы по понятным причинам н сообщают, хотя и говорят, что это крупнейший провайдер региона. Как бы то ни было, но по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении организация была оштрафована на 50 тысяч рублей. Причем этот штраф уже оплачен. В УФССП тем временем напоминают, что любые контакты с должником запрещены с 22.00 до 08.00 в рабочие дни и с 20.00 до 09.00 по местному времени в выходные/праздничные дни.

ИА «Орелград»