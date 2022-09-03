Орел попросит денег у правительства

Горсовет признал необходимость в оказании финансовой помощи свыше.



Орловский горсовет народных депутатов постановил обратиться в правительство Орловской области и Орловский областной Совет народных депутатов с просьбой об оказании муниципальному образованию «Город Орел» финансовой помощи. Речь в обращении должна пойти о «необходимом размере на погашение кредиторской задолженности прошлых лет и принятым расходным обязательствам для решения вопросов местного значения в текущем финансовом году».

Такое решение парламентарии приняли, ознакомившись с отчетом об исполнении бюджета областного центра за первое полугодие 2022 года. Согласно ему исполнение бюджета составило по доходам 5,308 миллиарда рублей, что составляет 45,8 процента от годового плана. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 1,202 миллиарда рублей, или 41 процент к утвержденному плану (2,934 миллиарда рублей). Соответственно, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 4,106 миллиарда, что составляет 47,4 процента от плана года.

Из документации следует, что за отчетный период текущего года в бюджет города поступило на 1,313 миллиарда рублей, или на 32,9 процента больше соответствующего периода предыдущего года. Из них прирост налоговых и неналоговых доходов составил 78,5 миллиона рублей, безвозмездных поступлений – 1,235 миллиарда. Финансирование расходов бюджета составило 5,215 миллиарда рублей, или 40,9 процента от плановых годовых назначений. Иными словами, бюджет исполнен с профицитом в размере 92,9 миллиона рублей.

В то же время по состоянию на 1 июля 2022 года задолженность в бюджет города по налогам и сборам составила 189 миллионов рублей. Она уменьшилась с начала года на 4 миллиона. Задолженность по неналоговым платежам на ту же дату составила 301 миллион рублей, с начала года она увеличилась на 9,4 миллиона. Также стоит отметить тот факт, что по состоянию на 1 июля 2022 года кредиторская задолженность по городским полномочиям составила 969,8 миллиона рублей и увеличилась в сравнении с началом года на 235,2 миллиона рублей, или в 1,32 раза.

ИА «Орелград»