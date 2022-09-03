Орловец сильно пожалел, что отправил приятеля за водкой

Приятель воспользовался ситуацией и похитил деньги с чужого банковского счета.



Покровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного по обвинению в хищении денежных средств с банковского счета своего знакомого. Как рассказали в пресс-службе районного суда, мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершено оно было минувшей весной.

Как следует из приговора, 29 апреля 2022 подсудимый помогал своему знакомому копать траншею под водопровод. Во время работы они употребляли спиртное. Когда выпивка закончилась, знакомый попросил своего помощника сходить в магазин и купить еще две бутылки водки. Для этого он дал приятелю свою банковскую карту, строго наказав не тратить лишние деньги.

Подсудимый согласился. Приятели договорились, что он сначала снимет нужную сумму в банкомате, а затем вернет сдачу и банковскую карту владельцу. Однако события развернулись совершенно по иному сценарию. Снять деньги наличными подсудимый не смог, так как по дороге к банкомату забыл доверенный ему пин-код. Выход из ситуации он нашел простой. Подсудимый знал, что картой можно расплачиваться в магазине, причем для небольших покупок пин-код не требуется. Словом, две бутылки водки можно было приобрести и без пин-кода. Это открытие и подтолкнуло мужчину на преступный путь. Он решил воспользоваться чужой картой и в течение нескольких дней покупал с ее помощью в магазинах продукты питания, сигареты и спиртное. И только когда 3 мая в магазине оплата не прошла, он осознал, что знакомый заблокировал свою карту.

Злоумышленник решил срочно уничтожить улики и сжег чужую карту неподалеку от магазина. Это ему не помогло, его все равно разоблачили. Суд подсчитал, что виновный похитил почти 12 тысяч рублей. С потерпевшим он примирился, ущерб ему возместил и попросил прощения. Суд учел это и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 5000 рублей. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком 2 года. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»