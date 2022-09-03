Орловские чиновники оставили без воды «Ясную поляну»

3.9.2022 | 11:09 Закон и порядок, Новости

Суд обязал администрацию обеспечить водой коттеджный поселок.


В Орловской области суд обязал администрацию Орловского муниципального округа обязали обеспечить водоснабжение в коттеджном поселке «Ясная поляна», который в свою очередь расположен в районе деревни Лесная. Подробности сообщила пресс-служба Орловского районного суда. Гражданское дело было открыто по иску местного прокурора. Именно он просил суд о понуждении чиновников администрации к совершению определенных действий.

«Установлено, что органом местного самоуправления Орловского муниципального округа не выполняются в должной мере обязанности по обеспечению питьевой водой граждан, проживающих в коттеджном поселке «Ясная поляна» в деревне Лесная, — следует из официального сообщения суда. — В данном населенном пункте не было организовано нецентрализованное холодное водоснабжение (колодцы, скважины) либо подвоз питьевой воды».

Изучив доводы прокуратуры, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. Он обязал администрацию округа в месячный срок с даты вступления решения в законную силу организовать водоснабжение, соответствующее эпидемиологическим требованиям. При этом чиновникам оставлено право выбора: определение конкретного способа обеспечения доступа граждан к холодному водоснабжению относится к полномочиям органа местного самоуправления. Решение еще в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящий суд в установленный законом срок.

ИА «Орелград»

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