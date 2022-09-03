Орловские налоговики перешли на второй уровень

3.9.2022 | 18:06 Новости, Общество

В Орловской области налоговые органы начали работать по-новому.


В Орловской области начала работать новая схема устройства налоговых органов, анонсированная ранее. Как уже писал «Орелград», на 29 августа 2022 года была запланирована оптимизация структуры налоговых органов регионе, которые с указанного дня перешли на двухуровневую систему управления. Как подчеркивают сами налоговики, модернизация внутреннего устройства позволит улучшить качество оказываемых государственных услуг, приведет к росту эффективности налогового администрирования и обеспечит экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков внутри региона.

«То есть, жители региона теперь могут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном подразделении налоговой службы на территории Орловской области, независимо от места жительства и постановки на учет, — сообщает Управление ФНС России по Орловской области. — Исключение составляет только услуга по регистрации и учёту налогоплательщиков, которая, по-прежнему, оказывается одним из подразделений Управления ФНС России по Орловской области по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д.119».

Прием налогоплательщиков по остальным вопросам, связанным с налогообложением, в Орловской области осуществляется по следующим адресам:
— г. Орел, Московское шоссе, д.119;
— г. Ливны, ул. Селищева, д.2б;
— г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 24;
— пгт. Верховье, ул. 7 ноября, д. 4.

Также в УФНС отмечают, что упразднены некоторые территориально-обособленные рабочие места (ТОРМ): по Свердловскому, Болховскому, Корсаковскому, Залегощенскому, Урицкому и Кромскому районам. Стоит также напомнить, что налоговые услуги можно получить и в Многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг. На сегодня в регионе на территории всех муниципальных районов функционирует 27 отделов МФЦ и 67 территориально-обособленных офисов, которые оказывают 22 государственные услуги Федеральной налоговой службой.

«Большинство из них также оказываются по принципу экстерриториальности, поэтому гражданин может обратиться в любой МФЦ независимо от территориальной принадлежности и места прописки и может получить несколько услуг, единожды обратившись в МФЦ, — говорят в областной налоговой службе. — Кроме того, не стоит забывать об электронном взаимодействии с налоговыми органами».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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