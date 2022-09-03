Прибыль орловского бизнеса перевалила за 25 миллиардов

Статистику портят семь десятков убыточных предприятий.



Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-июне 2022 года. Согласно опубликованному отчету, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах сложился в сумме 25,821 миллиарда рублей. Аналитики объясняют, что 204 орловских предприятия получили совокупную прибыль в размере 26,962 миллиарда рублей, а 69 предприятий сработали с общим убытком на сумму 1,141 миллиарда рублей.

Напомним, что речь идет только о крупных предприятиях, которые подлежат статистическому наблюдению. Приведенная статистика, например, не учитывают информацию о финансовой деятельности представителей малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также так называемых некредитных финансовых организаций. Подсчитали статистики и долги орловского бизнеса.

«На конец июня 2022 года кредиторская задолженность составила 72,386 миллиарда рублей (118,7 процента к аналогичной дате 2021 года), из нее просроченная – 3,954 миллиарда рублей, или 5,5 процента от общей суммы кредиторской задолженности, — сообщает Орелстат. — Дебиторская задолженность сложилась в сумме 73,888 миллиарда рублей (111,5 процента к аналогичной дате 2021 года), из нее просроченная – 1,81 миллиарда рублей, или 2,5 процента от общего объема дебиторской задолженности».

ИА «Орелград»