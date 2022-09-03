«Тургеневский» дом в Орле повторно выставили на торги

Дом-памятник планируется сдать в льготную аренду сроком на 49 лет.

Извещение о проведении аукциона опубликовало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Торги назначены на 28 сентября 2022 года. Они пройдут в малом зале мэрии в том случае, если на участие в них поступит хотя бы минимально необходимое количество заявок. Дело в том, что это будет аукцион на право заключения договора льготной аренды объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр и находящегося в неудовлетворительном состоянии.

Речь идет о некогда жилом трехэтажном доме №55 по улице Старо-Московской. Сейчас это нежилое здание, общая площадь которого составляет 618,3 квадратных метров. При определении вида деятельности победитель аукциона будет обязан руководствоваться положениями охранного обязательства на данный объект культурного наследия регионального значения.

Само здание внесено в государственный реестр памятников как «Дом жилой И.Л. Лобанова, в котором останавливался писатель И.С. Тургенев» 1879-1881 гг.». Поясним, что это здание уже выставлялось на торги, которые планировалось провести в середине августа. Однако аукцион был признан несостоявшимся. Теперь власти вновь предлагают потенциальным арендаторам взять это здание в аренду по минимальной цене 1 рубль в год. Годовая арендная плата за земельной участок площадью 1777 квадратных метров, расположенный под зданием, на момент объявления аукциона установлена в размере 9,54 рубля. В дальнейшем ее размер будет определяться в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора. Победителем аукциона признается тот, кто предложит наиболее высокую цену договора, то есть размер арендной платы. В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении.

ИА «Орелград»