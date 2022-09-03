Выставка в честь мыслителя Данилевского открылась в Орле

Мероприятие приурочено к юбилею известного русского исследователя.



В Орле открылась совместная выставка «Жизнь и творчество Н.Я. Данилевского». Она посвящена 200-летию со дня рождения известного русского социолога и философа. Как рассказали в Государственном архиве Орловской области, выставка стала первым мероприятием, посвященным знаменательной дате. Она организована Орловским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в старинном здании Бахтина кадетского корпуса. В наши дни в этом здании размещается отделение общества.

Среди экспонатов выставки представлены документы Российского государственного исторического архива (РГИА) и Государственного архива Орловской области (ГАОО). Особое внимание организаторы обращают на документы РГИА, уточняющие место рождения Николая Яковлевича Данилевского – село Остров Ливенского уезда Орловской губернии (ныне это Ливенский район Орловской области).

Ранее управление культуры и архивного дела Орловской области и Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. Бунина пригласили всех желающих принять участие в круглом столе «Наследие Н.Я. Данилевского в сознании современного человека». Это мероприятие также будет посвящено 200-летию русского социолога, культуролога, публициста, естествоиспытателя. Оно пройдет 28 октября 2022 года в рамках международной научно-практической конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности «Девятнадцатые Денисьевские чтения».

На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы: «Жизнь и творческое наследие Н.Я. Данилевского»; «Н.Я. Данилевский как геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма»; «Историософские идеи Н.Я. Данилевского»; «Научные взгляды Н. Я Данилевского и современность»; «Н.Я. Данилевский в русской культуре и мировой науке»; «Основной труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»; «Исследователь проблем цивилизации» и др.

ИА «Орелград»