Жителей Орловщины могут оградить от проституток

Иски прокурора в защиту неопределенного круга лиц приняты судом к производству.



Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, исполняющий обязанности районного прокурора подал ряд однотипных административных исков в интересах неопределенного круга лиц. Речь идет о признании информации, размещенной на ряде сайтов, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

В суде пояснили, что ранее прокуратурой района был проведен мониторинг Сети. В результаты были выявлены сомнительные с точки зрения закона интернет-ресурсы. В обосновании исков и.о. прокурора указал, что на обнаруженных сайтах размещена информация об оказании платных интимных услуг, содержащие соответствующие фотоизображения. При этом доступ к данной информации является свободным. Это означает, что получить его могут и несовершеннолетние.

«Статьями 6.11, 6.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за занятие проституцией, получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией, — напоминает в связи с этим Малоархангельский районный суд. — Также действующим законодательством, а именно статьями 240, 241 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией и организацию занятия проституцией другими людьми».

Все прокурорские иски уже приняты к производству, возбуждены административные дела, которые назначены к рассмотрению. Предварительно суд уже установил, что указанные на выявленных сайтах сведения фактически являются «информационным пособничеством к совершению уголовно наказуемых действий». По мнению правоохранителей, они создают опасность для основ конституционного строя, нравственности и законных интересов граждан, а также представляют угрозу государственной политике РФ в интересах детей по их защите от факторов. Подобные сайты, считают в суде, негативно влияют на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.

ИА «Орелград»