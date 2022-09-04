Орловец дал очень простое объяснение неуплате налогов

4.9.2022 | 14:06 Закон и порядок, Новости

Мужчина решил, что отсутствие интерактивной связи с налоговиками разрешает налоги не платить.


В Орловской области вступило в законную силу решение Верховского районного суда, который рассмотрел дело о взыскании налогов с местного жителя. Как уточнили в пресс-службе этого суда, это было дело по административному исковому заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Орловской области. Налоговики поставил вопрос о взыскании не только долга по налогу на имущество, но и пени.

«Судом установлено, что административный ответчик П. не исполнил обязанность по уплате налогов, в связи с чем в его личный кабинет налогоплательщика было направлено требование об уплате налога, пени с предоставлением срока для добровольного исполнения, — сообщает пресс-служба райсуда. — В установленный срок П. задолженность по уплате налогов не погасил».

Сам ответчик дал довольно простое объяснение. В обоснование возражений на заявленные административные исковые требований он заявил, что не оформлял доступ к личному кабинету налогоплательщика и не проходил процедуру регистрации физического лица в личном кабинете налогоплательщика. Поэтому он буквально не мог получать требования об уплате налогов.

Напомним, что указанный личный кабинет желающие сами заводят на сайте налоговой службы. Суд учел этот момент и признал доводы административного ответчика несостоятельными. В результате исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Незадачливый налогоплательщик с решением районного суда не согласился и подал на него апелляционную жалобу. Однако на днях административная коллегия Орловского областного суда оставила решение Верховского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу проигравшей стороны без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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