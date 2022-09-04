Суд не признал смерть должника основанием для списания долга

Прецедентное дело рассмотрел суд в Орловской области.



Верховский районный суд Орловской области рассмотрел заявление судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам. Как уточнили в пресс-службе суда, пристав просил о прекращении исполнительного производства в отношении местного жителя. Обоснование требований, вроде бы, было логичным и «железным». Пристав-исполнитель указал, что на упомянутого выше гражданина было заведено исполнительное производство, по которому у него образовался долг.

В процессе исполнения этого производства должник умер. В связи с этим, по мнению пристава, исполнительное производство должно быть прекращено. Однако суд посчитал иначе. Он пришел к выводу о том, что обязательство, возникшее у должника, носит имущественный характер и не связано неразрывно с его личностью. Поэтому его смерть не влечет безусловное прекращение данного обязательства.

«Поскольку судебным приставом-исполнителем не представлено доказательств отсутствия у должника наследников, в том числе, фактически принявших наследство, определением от 29 августа 2022 года суд отказал в прекращении исполнительного производства, — сообщает пресс-служба Верховского районного суда. — Определение суда в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»