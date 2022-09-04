В Мценске ужесточат противопожарную борьбу

Пожарно-профилактическая работа будет проводиться за счет бюджета города.



Администрация Мценска распорядилась об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. Целями проведения такой работы являются повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров, усиление эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом секторе, а также принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Основным организатором пожарно-профилактической работы является сама администрация города Мценска, а основными исполнителями – личный состав добровольных пожарных дружин и руководители всех предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории города. Указанная работа будет проводиться, в частности, посредством изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток и листовок, а также размещения в организациях стендов пожарной безопасности.

Планом также предусмотрено изготовление и размещение социальной рекламы по пожарной безопасности, организация конкурсов, выставок и соревнований на противопожарную тематику, привлечение средств массовой информации и «использование других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения». Власти также распорядились о проведении совместных рейдов чиновников и сотрудников полиции «по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей».

ИА «Орелград»