В Орле из-за нищего бюджета проверят чиновников

Проверку предстоит пройти главным распорядителям бюджетных средств.



Орловский горсовет народных депутатов принял довольно жесткое решение, изучив представленный мэрией отчет об исполнении бюджета областного центра за первое полугодие 2022 года. Так, администрации города Орла парламентом поручено принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числе по доходам от использования муниципального имущества, а также эффективному использованию муниципального имущества.

Также мэрии настоятельно рекомендовано обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах и повысить качество управления муниципальными финансами (здесь речь идет конкретно о снижении муниципального долга и кредиторской задолженности перед бюджетными организациями города Орла). Кроме того, городской парламент призвал повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства.

Еще одно поручение парламента звучит так: «организовать проверку деятельности главных распорядителей средств бюджета города Орла на предмет их действий по предъявлению исков, направленных на реализацию права регресса, в том числе к руководителям и иным должностным лицам муниципальных учреждений». Также должна быть проведена проверка «на предмет выявления возможного круга лиц, виновных в причинении ущерба, убытков муниципальному образованию «Город Орел», и установления оснований для предъявления регрессных исков по фактам исполнения судебных актов».

ИА «Орелград»