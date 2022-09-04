В орловских колониях запретили массовые мероприятия

Ограничения введены по медицинским показаниям.



Как сообщает УФСИН России по Орловской области, с 1 сентября 2022 года до особого указания в колонии-поселении №7 введены режимно-ограничительные мероприятия. В частности, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий и ограничено проведение массовых мероприятий. При этом прием посылок и передач разрешен с соблюдением мер инфекционной безопасности и осуществляется в штатном режиме. В ведомстве объяснили, что ограничения введены в соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России.

«Следователи, дознаватели и адвокаты (защитники) и другие лица, имеющие право на оказание юридической помощи посещают осужденных, в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, где имеется защитное разделительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты, — следует из официальной информации регионального УФСИН. — Просим родственников осужденных с пониманием отнестись к введенным ограничительным мероприятиям».

Несколькими днями ранее в соответствии с постановлением того же врио главного государственного санитарного врача до особого указания было приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий и массовых мероприятий в исправительной колонии строгого режима №2, которая расположена в Ливнах. При этом прием посылок и передач в этой колонии также разрешен с соблюдением мер инфекционной безопасности. Отметим, что ограничения введены в связи с возросшей угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Орловской области.

ИА «Орелград»