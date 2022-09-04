В Орловской области оценят здоровье населения

Выборочное наблюдение проведут статистики.



В Орловской области в период с 7 сентября по 4 октября 2022 года Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Об этом сообщает Орелстат. Обследование проводится во исполнение постановления правительства РФ. Полученная информация даст властям характеристику приверженности жителей Орловской области здоровому образу жизни. Также будут получены данные о состоянии здоровья орловцев, их пищевых привычках и физической активности.

«Результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности», — поясняют в Орелстате.

В Орловской области обследованию подлежат 405 домохозяйств, в том числе 243 – в городах. В частности, интервьюеры посетят некоторые дома и квартиры в Советском, Заводском и Северном районах Орла, а также в Ливнах, Мценске, Знаменке, Колпне и Кромах. Также обследование будет проведено в 162 домовладениях в сельской местности – на территории Ливенского и Мценского районов, Орловского муниципального округа, Покровского, Троснянского и Урицкого районов.

«Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами), — сообщили в учреждении. — Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения». Кстати, в целом по России указанным обследованием будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, адреса которых были отобраны случайным образом.

ИА «Орелград»