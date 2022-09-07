В Орле ликвидирован опасный пожар в гаражном кооперативе

Один автомобиль сгорел. Пожарные вовремя эвакуировали баллоны с пропаном.

Вчера вечером в одном из орловских гаражных кооперативов был ликвидирован пожар повышенной сложности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 21.02 поступил сигнал о возгорании в ПГ «Гудок», расположенном на Новосильском шоссе. В итоге сгорел гараж площадью 65 квадратных метров, а также автомобиль ВАЗ 2115, который был в нем припаркован.

При этом, из-за высокой плотности застройки ущерб мог быть намного масштабнее. К счастью, спасатели успели своевременно эвакуировать баллоны с пропаном, локализовать пожар и предотвратить более масштабное происшествие.

Обошлось без человеческих жертв. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»