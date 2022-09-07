В Орле ликвидирован опасный пожар в гаражном кооперативе

7.9.2022 | 10:11 Новости, Происшествия

Один автомобиль сгорел. Пожарные вовремя эвакуировали баллоны с пропаном.

Вчера вечером в одном из орловских гаражных кооперативов был ликвидирован пожар повышенной сложности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 21.02 поступил сигнал о возгорании в ПГ «Гудок», расположенном на Новосильском шоссе. В итоге сгорел гараж площадью 65 квадратных метров, а также автомобиль ВАЗ 2115, который был в нем припаркован.

При этом, из-за высокой плотности застройки ущерб мог быть намного масштабнее. К счастью, спасатели успели своевременно эвакуировать баллоны с пропаном, локализовать пожар и предотвратить более масштабное происшествие.

Обошлось без человеческих жертв. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования