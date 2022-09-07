В Орловской области прошла облава на нелегальных оружейников

7.9.2022 | 14:38 Закон и порядок, Новости

Преступники орудовали в 40 регионах России, включая Орловскую область.

Орловская область стала одним из 40 субъектов Российской Федерации, в котором прошли оперативные мероприятия, направленные против нелегальных оружейников. Об этом сообщили в УФСБ России.

Операцию проводила ФСБ совместно с полицией и Росгвардией. В общей сложно было выявлено более 90 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

«В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, 171 пистолет и револьвер, 130 винтовок, карабинов и ружей, а также пусковая установка «ПТУР-9М-112» и 14 ракет к ней, 3 огнемета, 28 гранатометов, 96 выстрелов к гранатометам, 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 6 мин «МОН-50», 28 взрывателей, 223 ручные гранаты, более 41 кг взрывчатых веществ, свыше 46800 патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — раскрыли подробности в ФСБ.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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