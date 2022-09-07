Все меньше орловских выпускников выбирают ЕГЭ по истории

Анализ количества участников экзамена за три года показывает отрицательную динамику.



В Региональном центре оценке качества образования Орловской области завершился анализ результатов экзаменационной кампании 2022 года. Как сообщили в учреждении, его совместно провели председатели предметных комиссий и сотрудники Центра. «Анализ позволяет выделить образовательные организации области, демонстрирующие наиболее высокие и низкие результаты по итогам ГИА с целью организации адресной методической помощи и трансляции лучшего опыта», — говорят специалисты. Кроме того, анализ позволяет провести разбор типичных ошибок при выполнении экзаменационных заданий.

Ознакомиться с результатами проведенного анализа можно на сайте Регионального центра оценки качества образования. Так, один из разделов посвящен ЕГЭ по истории. Анализ выявил неприятную тенденцию – все меньше орловских выпускников сдают этот экзамен. Так, в 2020 году его сдавали 758 человек, в 2021 году количество уменьшилось на 145 человек, в 2022 году уменьшилось на 24 человека по отношению к предыдущему году. Таким образом, по сравнению с 2020 годом в текущем году количество участников сократилось на 22,3 процента.

«Это обусловлено уменьшением общего числа участников данной процедуры по всем предметам и изменением правовой базы поступления в вузы, — следует из информации Центра. — Обращаясь к анализу результатов гендерных аспектов участников экзамена, мы видим, несмотря на незначительное процентное колебание по годам внутри выборки, стабильное преобладание девушек в качестве участников ЕГЭ. Это объяснятся социальным запросом женской аудитории на спектр направлений подготовки в вузах, где необходим экзамен по истории».

При этом специалисты отмечают, что даже при сокращении числа сдающих экзамен по истории остается одним из популярных в Орловской области. Это, вероятно, объясняется, в первую очередь, требованиями вузов, в которых история является необходимым ЕГЭ для поступления на ряд востребованных направлений подготовки. Например, в Орловском государственном университете имени Тургенева ЕГЭ по истории засчитывается в качестве вступительных испытаний на таких направлениях подготовки, как «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Зарубежное регионоведение», «Политология», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и обществознание» и др.

ИА «Орелград»