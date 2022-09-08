Карантинная зона введена под Орлом из-за повилики

Опасные заросли угрожают сельскому хозяйству и не только ему.



В Орловской области приказом Территориального управления Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по повилике – растению-вредителю вида Cuscuta spp. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничения введены на территории Ломовского сельского поселения Залегощенского района. Общая площадь карантинной зоны составляет 207,46 га, в том числе площадь очага произрастания опасного растения — 55,46 га. Соответственно, площадь так называемой буферной зоны составляет 152 га.

«Повилика наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, — объяснили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. — Растение не только снижает урожай, но и ухудшает качество сельскохозяйственной продукции. Работы по уничтожению карантинных сорняков, так же, как и проведение обследований на выявление карантинных объектов, должны проводиться своевременно, до начала цветения, чтобы не допустить созревание семян и повторного засорения ими почвы».

Специалисты подчеркивают, что отказ от борьбы с распространением этого вредителя чреват негативными последствиями. В частности, сам факт отсутствия профилактических мероприятий создает угрозу дальнейшего распространения опасных растений и ухудшения карантинного фитосанитарного благополучия всего региона. Добавим, что на днях специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории Залегощенского района еще свыше 200 га зарослей повилики. Опасные «джунгли» расположены в Золотаревском сельском поселении. Там тоже установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 321,58 га.

ИА «Орелград»