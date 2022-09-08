Клычков велел ликвидировать «промышленных» свиней

Отчуждение животных проводится в Шаблыкинском районе.



Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился осуществить изъятие свиней с последующим их убоем, а также изъятие продуктов животного происхождения, полученных от свиней, с последующим их уничтожением и утилизацией в соответствии ветеринарными правилами. Решение было принято в связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней на территории комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней. Речь идет о свиноводческом комплексе компании «Мираторг-Курск», расположенном в Шаблыкинском районе, близ населенного пункта Сомово.

Управлению ветеринарии Орловской области поручено утвердить состав комиссии для изъятия свиней и продуктов из свинины. Несколькими днями ранее губернатор постановил считать территорию земельного участка, на котором расположен свиноводческий комплекс, эпизоотическим очагом африканской чумы свиней. Угрожаемая зона очерчена в радиусе 20 километров вокруг этого очага. В нее попали населенные пункты Воронцово, Софиевка, Навля, Муравельник, Юшково, Воробьевка, Ивановка, Козыревка, Натальино и Смородиновка. Территории, прилегающие к угрожаемой зоне в пределах административных границ Шаблыкинского, Сосковского и Дмитровского районов объявлены зоной наблюдения.

В эпизоотическом очаге введен карантин и запреты на посещение территории посторонними лицами, перемещение, перегруппировку и убой свиней. Запрещены вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма, въезд и выезд транспортных средств. В местных охотничьих угодьях введен временный запрет на заготовку дикого кабана на мясо, для изготовления чучел и на иные цели, на заготовку кормов и подстилочного материала для свиней. Запрещена и сама охота, за исключением охоты в целях регулирования численности дикого кабана.

ИА «Орелград»