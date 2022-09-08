Область забрала себе имущество «лопнувшей» ипотечной корпорации

Соответствующее распоряжение издал губернатор Андрей Клычков.



Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков распорядился принять в государственную собственность Орловской области недвижимое имущество ликвидируемого акционерного общества «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация», распределяемого между акционерами. Попавшее в перечень имущество будет отнесено в состав региональной казны. Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено произвести действия по исполнению данного распоряжения.

Перечень имущества, подлежащего отнесению в состав казны Орловской области, включает всего девять объектов. Так, в него включен небольшой магазин в поселке Змиевка, нежилое здание административно-производственного назначения площадью 524,8 квадратных метра в Мценске и три здания в Орле: крупный бытовой корпус с переходной галереей в переулке Пищевом, а также административное здание площадью 4591,7 квадратных метров и гараж на улице Полесской. В перечень включены и четыре земельных участка в Орле, Мценске и селе Борисоглебское Свердловского района.

Орловская инвестиционная ипотечная корпорация была создана областными властями еще при губернаторе Егоре Строеве в 2007 году. Предполагалось, что она будет участвовать в реализации федеральных проектов по строительству доступного жилья эконом-класса. С октября 2018 году руководителем организации является руководитель ее ликвидационной комиссии. В 2021 году среднесписочная численность работников корпорации составила одного человека. Такая же численность была зарегистрирована и годом ранее.

Согласно открытым данным, уставный капитал компании составляет 256 миллионов рублей. Однако в 2021 году у организации не было выручки, как и годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации составляли 197 миллиона рублей. Это на 1,2 миллиона рублей, или на 0,6 процента меньше, чем годом ранее. Результатом работы корпорации за 2021 год стал убыток в размере 1,1 миллиона рублей, но в 2020 году убыток был на 65,6 процента больше. Организация не применяет специальных режимов налогообложения и находится на общем режиме.

ИА «Орелград»