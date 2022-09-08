Орловские оптовики потеряли почти треть оборота

В Орловской области рухнули показатели работы оптовой торговли.



Специалисты Орелстата оценили показатели работы розничной и оптовой торговли в Орловской области в январе-июле 2022 года. Сообщается, что оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил за отчетный период времени 135,5 миллиарда рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах текущий показатель составляет всего 72,1 процента. Это означает, что за год оборот орловских оптовиков сократился почти на 28 процентов. Стоит отметить, что на долю представителей малого предпринимательства в отчетном периоде приходилось 34,5 процента всего оборота оптовой торговли.

Что касается показателей работы розничной торговли, то в январе-июле 2022 года такой оборот сложился в сумме 101,9 миллиарда рублей, что составляет 98,3 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за это время было реализовано на сумму 48,8 миллиарда рублей (47,9 процента от общего объема оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 53,1 миллиарда рублей (52,1 процента).

«По сравнению с январем — июлем 2021 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,8 процента, второй – уменьшилась на 5,6 процента, — сообщает Орелстат. — Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 2,7 миллиарда рублей, или 89,4 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2021 года».

ИА «Орелград»