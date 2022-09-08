Орловским молоком напоят Африку

Конго и Нигерия решились покупать орловскую молочную продукцию.



Молокоперерабатывающее предприятие Орловской области получило право экспортировать готовую молочную продукцию в Конго, Нигерию, Иорданию и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Этим предприятием является Верховский молочно-консервный завод. Он уже включен в реестр предприятий-экспортеров и реестр стран Таможенного союза. Предприятие успешно экспортирует готовую молочную продукцию в Азербайджан, Грузию, Молдову, Монголию, Туркменистан, Узбекистан, ЛНР, ДНР и страны ЕврАзЭС.

География поставок теперь будет расширена, а орловская молочная продукция будет оценена по достоинству даже в Африке. Это стало известно по итогам ветеринарно-санитарного обследования, которое на орловском заводе провели сотрудники ТУ Россельхознадзора. Кстати, Верховский молочно-консервный завод сам подал заявку на обследование через государственную информационную систему «Цербер». Инспекторы проверили завод на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Республики Конго, Нигерии, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. В результате предприятие было признано соответствующим этим требованиям и внесено в реестр экспортеров со статусом «Без ограничений».

«Подтвердив свое соответствие, молочно-консервный завод расширил экспортные возможности и получил право экспортировать готовые молочные продукты в указанные страны, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. – В 2022 году АО «Верховский молочно-консервный завод» отправлено по непрямому экспорту более 1400 т готовой молочной продукции. Качество и безопасность производимой и экспортируемой продукции подтверждается регулярными лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, подведомственных Россельхознадзору».

ИА «Орелград»