Орловских святых может стать еще больше

РПЦ сообщила о возможном расширении состава Собора Орловских святых.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, о возможности расширения состава в беседе со СМИ заявил председатель епархиальной комиссии по канонизации святых протоиерей Игорь Чистюхин. Напомним, Собор Орловских святых был утвержден в прошлом году. Тогда же впервые прошло его празднование. В этом году торжества вновь, как и год назад, принимает старинный город Болхов, который негласно называют городом храмов.

Протоиерей Игорь Чистюхин сообщил журналистам, что в состав Собора Орловских святых могут быть добавлены священномученик Иоанн Кукша, святитель Феофан, затворник Вышенский, митрополит Филарет (Амфитеатров) и епископ Поликарп (Радкевич). Первоначальный состав выглядит так: священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Отметим, что святой Кукша особо почитается на орловской земле. Кукша считается крестителем Орловского края. Изучением его биографии историки занимаются уже много лет, однако жил он 900 лет назад, поэтому многие данные до сих пор являются предположительными. Есть предположение, например, что он происходил из знатного вятичского рода князей или старейшин. Кукша служил в Печерском монастыре, но затем отправился к вятичам вместе со своим учеником Никоном проповедовать христианскую веру. Есть версия, что он был убит ими на территории нынешней Орловской области.

Например, в Мценском районе у деревни Фроловка находится так называемый «Страдальческий» колодец, который молва связывает с именем Кукши. Другие исследователи предположительно называют местом гибели Кукши и его ученика город Серенск на реке Серене, притоке Жиздры, в нынешнем Мещовском районе Калужской области. «Гибель Кукши, как сообщал епископ Симон печерскому черноризцу Поликарпу, прозрел преподобный Пимен Постник: «посреди церкви во всеуслышание сказал он: Брат наш Кукша нынче на рассвете убит. И сказавши это, умер…», — гласят открытые источники.

ИА «Орелград»