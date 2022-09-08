В Орле обновление концертного зала «Юбилейный» обойдется в 120 миллионов

8.9.2022 | 10:29 Новости, Экономика

Частная компания планирует взять зал в концессию на 49 лет.

Компания «Космополис» планирует вложить 120 миллионов рублей в обновление концертного зала «Юбилейный». Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Инвестор готов взять зал в концессию на 49 лет. Соглашение может предусматривать единовременную выплату городу в размере 1,2 млн рублей, а также арендные платежи — 313,3 тысячи рублей в год за землю и 10 тысяч в год за помещения.

После проведения ремонтных работ и закупки оборудования компания планирует запустить многофункциональный развлекательно-образовательный центр.

ИА «Орелград»

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