Бюджетный прогноз разрешили менять в Орловской области

Власти будут учитывать текущую и предполагаемую обстановку в стране и мире.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес в «Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Орловской области на долгосрочный период». Данный документ был принят в 2016 году. По сути, он представляет собой руководство для чиновников от финансового сектора, которые занимаются экономическим прогнозированием. Подобные прогнозы ежегодно учитываются при верстке бюджета на очередной финансовый год. Однако в свете последних событий в стране и мире правила прогнозирования в Орле решили переписать.

Кстати, новое постановление губернатора уже вступило в силу, оно и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при формировании бюджетного прогноза Орловской области на период до 2034 года. Новый порядок определяет порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Орловской области. Такой прогноз будет разрабатываться каждые шесть лет на 12 лет на основе прогноза социально-экономического развития Орловской области на соответствующий период.

«Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Орловской области на соответствующий период и принятого закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия, — следует из губернаторского постановления. — Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) разрабатывается департаментом финансов Орловской области».

Как и раньше, правом утверждения такого прогноза и внесенных в него изменений обладает правительство региона. Сам прогноз должен содержать основные подходы к формированию бюджетной и налоговой политики на долгосрочный период, прогноз основных характеристик консолидированного бюджета и показатели финансового обеспечения государственных программ Орловской области на период их действия. Отметим, что губернатор в новой редакции утвердил и типовую форму, по которой составляется бюджетный прогноз.

ИА «Орелград»