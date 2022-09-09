Орловцам предложили стать специалистами по долголетию

Пройти необходимое обучение можно за бюджетный счет.

Управление труда и занятости Орловской области напомнило жителям региона о том, что у них имеется хорошая возможность получить новые профессиональные навыки и найти высокооплачиваемую работу. Такую возможность им предоставляет национальный проект «Демография», в частности, функционирующая в его рамках единая цифровая платформа «Работа России». По данным ведомства, в настоящий момент орловцам предлагается 445 программ для обучения. В числе профессий, которые можно получить, называются такие, как специалист по холодильной и вентиляционной технике, копирайтер, специалист по информационной безопасности, тестировщик программного обеспечения, digital-маркетолог, менеджер по работе с маркетплейсами и др.

«Воронежский институт высоких технологий приглашает орловцев обучиться на педагога-игромастера, графического дизайнера, тьютора, — перечисляют в управлении труда и занятости. — Томский государственный университет предлагает повышение квалификации для учителей английского языка, репетиторов. Жители Орловщины имеют возможность пройти обучение по образовательным программам Московского физико-технического института, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, Воронежского института высоких технологий».

Впрочем, пройти обучение можно и на своей малой родине, так как орловские образовательные учреждения тоже принимают участие в реализации нацпроекта. В качестве примера приводится Мезенский педколледж, в котором можно обучиться на соцработника, персонального тренера, консультанта по питанию и активному долголетию. В Орловском техникуме агробизнеса и сервиса можно обучиться бухгалтерскому учету, в Орловском техникуме сферы услуг предлагается пройти переподготовку на архивариуса. Согласно официальным данным, в рамках нацпроекта «Демография» обучение прошли уже 225 жителей Орловской области, а 245 орловцев обучаются как раз в эти дни.

ИА «Орелград»