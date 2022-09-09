Орловская больница им. Боткина готова лечить больных холерой и оспой обезьян

9.9.2022 | 14:23 Медицина, Новости

Также медучреждение возобновило оказание помощи пациентам с гепатитами.

Орловская больница им. Боткина готова оказать квалифицированную помощь пациентам, зараженным холерой и оспой обезьян. Об этом сообщил главврач учреждения Александр Лялюхин в интервью телеканалу «Первый областной».

По его словам, медики настороженно относились к возможности всплеска этих заболеваний, и готовы, в случае чего, прийти на помощь:

«К счастью, все это не реализовалось. Тем не менее, мы готовы к этим заболеваниям», — рассказал Лялюхин.

Также главврач больницы рассказал о возобновлении помощи людям, больным гепатитами. Одновременно больница готова к всплеску заболеваемости коронавирусом — развернуто 232 ковидные койки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования