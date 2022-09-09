Орловская больница им. Боткина готова лечить больных холерой и оспой обезьян

Также медучреждение возобновило оказание помощи пациентам с гепатитами.

Орловская больница им. Боткина готова оказать квалифицированную помощь пациентам, зараженным холерой и оспой обезьян. Об этом сообщил главврач учреждения Александр Лялюхин в интервью телеканалу «Первый областной».

По его словам, медики настороженно относились к возможности всплеска этих заболеваний, и готовы, в случае чего, прийти на помощь:

«К счастью, все это не реализовалось. Тем не менее, мы готовы к этим заболеваниям», — рассказал Лялюхин.

Также главврач больницы рассказал о возобновлении помощи людям, больным гепатитами. Одновременно больница готова к всплеску заболеваемости коронавирусом — развернуто 232 ковидные койки.

ИА «Орелград»