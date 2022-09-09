Орловского депутата Максима Спиридонова заподозрили в попытке скрыться с места ДТП

9.9.2022 | 11:09 Новости, Политика, Происшествия

Сам депутат утверждает, что никуда не скрывался.

Депутата Орловского областного Совета народных депутатов Максима Спиридонова заподозрили в попытке скрыться с места ДТП. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как депутат из фракции КПРФ повторно возвращается на место ДТП и отрицает обвинения в свой адрес.

Незадолго до этого автомобиль народного избранника «зацепил» машину, припаркованную в жилом дворе. После этого депутат уехал, вернувшись уже с адвокатом и еще одним представителем КПРФ.

ИА «Орелград»

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