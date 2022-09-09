Правила уборки придомовых территорий изменили в Орле

Поправки были внесены в правила благоустройства областного центра.



Вступили в сиу изменения, внесенные депутатами горсовета в «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Несколько дней назад они утвердили проект, внесенный мэром. Часть изменений касается правил уборки придомовых территорий. Обновленные правила гласят, что владельцы помещений в многоквартирных домах обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий. Границы прилегающей территории определяются от внешних границ земельных участков объектов или земельных участков без объектов по периметру на определенном расстоянии. Например, для нежилых помещений многоквартирных домов расстояние составляет 10 метров.

В пределах прилегающих территорий должны обеспечиваться уборка мусора, смета и листвы; удаление снега и наледи; покос травы, обеспечивающий высоту травостоя не более 15 сантиметров; очистка по мере необходимости, но не реже двух раз в год, канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, за исключением систем, находящихся на балансе и обслуживании организаций; очистка и окраска малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, скамеек, заборов, газонных ограждений) в соответствии с техническим и эстетическим состоянием, по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Правила дополнены пунктом такого содержания: «В период зимней уборки к мероприятиям по уборке объектов благоустройства относится, в том числе, уборка и вывоз мусора, грязи с газонов в парках и скверах, подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных, дворовых и внутриквартальных территорий, вывоз смета и загрязнений. Вывоз мусора, смета и иных загрязнений производится только в специально отведенные места».

ИА «Орелград»