В Мценске проверили работу школ и детсадов в условиях пандемии

Результаты проверки представила местная счетная палата.



Контрольно-счетная палата города Мценска представила в горсовете народных депутатов справку по результатам контрольного мероприятия. Речь идет о проверке расходования бюджетных средств на материально-техническое обеспечение мер санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных бюджетных учреждениях города Мценска в условиях распространения короновирусной инфекции COVID-19. Проверка затронула 2020-2021 годы, она охватила семь средних школ и лицей №5, 12 детских садов, Детско-юношеский центр, Детско-юношескую спортивную школу, Мценские ДШИ и ДХШ. Заодно аудиторы проверили расходование средств в городском краеведческом музее, Мценском дворце культуры, Централизованной библиотечной системе и Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Аудиторы в своем отчете напомнили, что во время пандемии деятельность бюджетных учреждений «осуществлялась в условиях, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Соответственно, учреждения были обязаны выполнять требования Роспотребнадзора. Последние предполагали оснащение учреждений термометрами, бактерицидными лампами и рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Учреждения должны были обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия и создать не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания.

На все это из бюджета Мценска были выделены денежные средства. Аудиторы выяснили, что казенные деньги учреждениями были использованы в полном объеме и по целевому назначению. Приобретенные основные средства были поставлены на учет и приняты на забалансовый счет. Также было проверено перечисление и использование взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Всего таковых было начислено 573 820 рублей. Однако, как выяснила КСП, за исключением четырех детсадов все остальные проверенные учреждения «не воспользовалось финансовым обеспечением предупредительных мер за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний как дополнительным источником финансирования предупредительных мер».

ИА «Орелград»