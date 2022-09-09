В орловском СИЗО провели строевой смотр

Смотр сотрудников учреждения провело руководство.



Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в СИЗО-1 города Орла прошел строевой смотр сотрудников учреждения. Его целью была проверка внешнего вида сотрудников следственного изолятора. В частности, проверялось наличие форменного обмундирования, жетонов, а также соответствие служебных удостоверений званию и должности. В УФСИН отметили, что регулярное проведение строевых смотров «способствует не только повышению уровня служебной дисциплины личного состава, но и воспитанию у сотрудников ответственности за соблюдение требований внешнего вида и бережного отношения к служебным документам».

«Сотрудники всегда должны выглядеть достойно, нести службу в форме со всеми знаками отличия, иметь при себе удостоверение, жетон и другие необходимые атрибуты, — говорит врио начальника СИЗО-1 города Орла Павел Артемов. — В ходе проведения строевого смотра отдельным сотрудникам сделаны замечания и установлены сроки для их устранения».

Согласно историческим данным, днем образования нынешнего СИЗО считается 29 февраля (13 марта) 1908 года. Тогда на базе Исправительного арестантского отделения, созданного после 1870 года из арестантской роты, существовавшей в Орле с 1840 года и Орловской губернской тюрьмы, существовавшей в городе с 1779 года, была создана временная каторжная тюрьма. Ее называли «Орловским каторжным централом». Централ представлял собой комплекс из пяти основных кирпичных сооружений. Он был одним из звеньев той цепи каторжных тюрем, которые были созданы в России после разгрома первой русской революции 1905-1907 годов.

После окончания войны тюремный корпус был восстановлен по старому плану. Была восстановлена и камера, в которой содержался самый знаменитый местный арестант – Феликс Дзержинский. В настоящий момент лимит наполнения СИЗО-1 составляет 776 мест, из которых 80 мест — туббольница при СИЗО. По состоянию на 1 июля 2022 года в орловском следственном изоляторе содержалось 624 человека.

ИА «Орелград»