Аптекари из Орла могут стать лидерами отрасли

Аптечные организации региона позвали для участия во всероссийском конкурсе.



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о проведении конкурса «Аптечная организация – лидер отрасли». Мероприятие пройдет в рамках XXIV Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» ФармМедОбращение — 2022». Условия конкурса опубликованы на сайте Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области. В нем могут принять участие: аптечные организации розничной торговли, индивидуальные предприниматели и медорганизации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность (в части розничной торговли).

Цели конкурса: изучение реального состояния розничного фармацевтического рынка; выявление недостатков в вопросах лекарственного обслуживания населения с целью их устранения; изучение проблем в деятельности аптечных предприятий и выработка плана корректирующих мероприятий; выявление лучших аптек для распространения их опыта с целью улучшения лекарственного обеспечения. Кроме того, организаторы ставят задачу стимулирования аптек к повышению качества обслуживания населения.

«Конкурс направлен на совершенствование системы государственного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями населения, распространение лучшего опыта работы аптечной организации, — сообщается на сайте тероргана Росздравнадзора. — Прием заявок на участие в конкурсе завершается 3 октября 2022 года в 23:59 по московскому времени».

ИА «Орелград»