Чиновников обязали очистить кладбище под Орлом

Мотивированное решение вынес Урицкий районный суд.



Вступило в силу решение по гражданскому делу, которое рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Слушания прошли с участием старшего помощника Урицкого межрайонного прокурора, подавшего исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Урицкого района. Истец просил о понуждении ответчика к совершению действий. В обоснование заявленных требований было указано, что ранее межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки было установлено, что на территории кладбища в селе Городище Урицкого района имеется несанкционированная свалка. В иске было подчеркнуто, что там отсутствуют урны для сбора мусора т площадки для мусоросборников с ограждением и твердым покрытием из бетона или асфальтобетона. «Отсутствие или недостаточность бюджетного финансирования мероприятий по содержанию мест захоронения не освобождает органы местного самоуправления от решения вопросов местного значения и не должно нарушать права и законные интересы граждан на обеспечение безопасности жизни и здоровья», — также было заявлено в иске.

Наличие на кладбище несанкционированной свалки прокуратура сочла нарушением санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений. Кстати, еще в мае 2022 года по итогам проверки прокурором было внесено представление главе Урицкого района с требованием об устранении выявленных нарушений. Администрация отреагировала и организовала работу по ликвидации несанкционированной свалки, заключив договор с одним из ООО.

По данному договору в июне 2022 года с кладбища было вывезено 30 кубометров отходов, а администрация заверила прокуратуру, что «по мере выделения денежных средств данная работа будет продолжена». Однако в суде надзорное ведомство заявило, что указанный договор был заключен лишь на период с 26 мая по 30 июня 2022 года, причем он «исполняется ненадлежащим образом. Иных мер по возникновению в дальнейшем несанкционированных свалок администрацией района не принимается».

Изучив представленные сторонами доводы и материалы, суд решил исковые требования Урицкого межрайонного прокурора удовлетворить. Он обязал администрацию Урицкого района ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную в селе Городище, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. Также чиновникам дали такой же срок на приведение территории кладбища в соответствие с нормами. В частности, та надлежит установить урны для сбора мусора и организовать площадку для мусоросборников с ограждением и твердым покрытием, установив на ней как минимум по одному контейнеру для сбора мелкого хозяйственного и крупногабаритного мусора.

ИА «Орелград»