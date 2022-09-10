Нет видео, нет света: на участках в Орле после закрытия происходит что-то не то

В Орле ближе к окончанию второго дня голосования на участках начали происходить не вполне понятные кандидатам и наблюдателям процессы.

В частности, на части УИКов в Орловской области не ведется онлайн-трансляция выборов. На это обратили внимание «Орловские новости». Трансляция на сайте выдает ошибку с разных устройств. «Точная причина неизвестна», — транслирует поле, где должно быть видео.

Информацию о проблемах «Орелграду» подтвердили несколько кандидатов. Проблемы с трансляцией, которая то тормозила, то пропадала, затронула и сам Орел, где проходят довыборы в Горсовет по четырем округам.

Помимо того, вечером уже после закрытия участков на нескольких УИКах внезапно погас свет. Речи об отключении не идет, освещение было выключено там, где идет видеотрансляция. В частности, это произошло на УИК №32 — это четвертый округ, где идет самая высококонкурентная борьба.

Наблюдатели отмечают, что это может стать проблемой: при отсутствии картинки на закрытых участках могут происходить любые манипуляции. После вполне спокойного первого дня можно с уверенностью сказать: операция по «похищению выборов» началась.