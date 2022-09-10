Оценена степень доверия орловцев к налоговикам

Налогоплательщики оценили работу налоговых органов почти высшим баллом.



В Орловской области подвели итоги интерактивного анкетирования населения. Речь идет об оценке гражданами качества предоставленных им государственных услуг. Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области со ссылкой на данные портала «Ваш контроль», в текущем году 99,98 процента орловцев остались довольны качеством предоставления им налоговых услуг. В ведомстве подчеркнули, что данный результат сложился из оценок и отзывов о работе налоговой службы, оставленных на ведомственном портале, а также из оценок, полученных по смс-сообщениям и выставленных через терминалы систем управления очередью.

«С помощью интернет-сервиса ФНС России «Анкетирование» физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций также могут оставить отзыв и оценить личный прием в налоговом органе, обращение по телефону или удобство интернет-сервисов ФНС России, — говорят в областной налоговой службе. — За восемь месяцев 2022 года посредством этого сервиса налоговики Орловской области получили 519 оценок с уровнем удовлетворенности 98 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост количества оценок составил 154 процента».

В ведомстве напоминают жителям Орловской области и о том, что оценить качество предоставления государственных услуг можно при помощи сервиса «QR-анкетирование». Для этого необходимо отсканировать QR-код с талона системы управления очередью или с информационного материала в операционном зале налогового органа.

ИА «Орелград»