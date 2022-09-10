Под Орлом инвалид прятал значительное количество каннабиса

Мужчину разоблачили и отдали под уголовный суд.



В Орловской области Дмитровский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта части растений, содержащих наркотические средства. В пресс-службе суда отметили, что мужчина является инвалидом 2-й группы, что было учтено при вынесении наказания. Как следует из приговора, гражданин шел по проселочной дороге в одном из сел Дмитровского района. По пути он заметил два дикорастущих куста конопли.

Следствие и суд установили, что сельчанин прекрасно знал, что это за растение. В частности, он был осведомлен о том, что конопля содержит наркотическое вещество и что из нее можно изготовить каннабис. Инвалид сорвал кусты и принес их к себе домой. Там он изготовил марихуану, которая впоследствии была обнаружена у него дома сотрудниками полиции. Наркотик изъяли, силовики пришли к выводу, что мужчина хранил их без цели сбыта, а только для личного употребления.

Точная масса изъятого каннабиса не указывается, однако в суде сообщили, что это был значительный размер. В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд также учел состояние его здоровья и пришел к выводу, что исправление данного гражданина возможно без изоляции от общества. В результате инвалид был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, и получил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»