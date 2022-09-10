Под Орлом турагенту добавили срок за мошенничество

Решение по уголовному делу вынес Ливенский районный суд Орловской области.



На скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая в апреле 2022 года уже представала перед Ливенским районным судом. Тогда ее признали виновной по 11 эпизодам мошенничества и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом суд на основании статьи 82 УК РФ дал осужденной отсрочку реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В рамках нового судебного процесса женщине было предъявлено обвинение в совершении еще двух эпизодов преступной деятельности. Следствие, как и весной, посчитало, что она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам. Поясним, что подсудимая еще недавно была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занималась организацией туризма. В Ливнах у нее имелся свой офис. В 2019 году к ней обратилась клиентка, пожелавшая купить тур в Турцию для своей семьи.

По версии следствия, турагент изначально не собиралась предоставлять туристические услуги клиентке, а лишь имитировала покупку тура, стоимость которого составляла 80 тысяч рублей. Получив деньги, турагент попросту присвоила их себе. Во втором случае она поступила аналогичным образом с другой клиенткой, которая пожелала приобрести тур на троих за 119 тысяч рублей. Деньги также были похищены, а поездка в Турцию не состоялась. Суд признал турагента виновной и ужесточил ей наказание. С учетом апрельского приговора женщина теперь приговорена к четырем годам и четыре месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания ей по-прежнему отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

ИА «Орелград»