У ЛДПР возникли вопросы к фамилии супруги Клычкова и декларации губернатора

10.9.2022 | 13:08 Новости, Общество, Политика

Партийный проект «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР провел очередное расследование. На этот раз вопросы возникли к супруге губернатора Андрея Клычкова.

В сети опубликован видеоролик, посвященный расследованию. Согласно материалам видео, Валерия Клычкова передвигается на автомобиле Volkswagen Touareg 2020 года, номер Р529ТМ799. Её неоднократно видели на этой машине.  По представленным в публикации открытым данным Volkswagen Touareg принадлежит Юневу Евгению Валерьевичу, по материалам портала rupep.net Евгений Юнев – брат Валерии Клычковой.

По данным ГИБДД, приставы возбудили в отношении данного автомобиля 9 производств, с наложением ограничений на общую сумму 32 515,32 рублей. Они до сих пор числятся в базе неоплаченными, подчеркнули в ЛДПР.

В начале 2021 года в судебном участке №140 города Москва разбиралось дело, где ответчиками выступали полные тезки и однофамильцы жены губернатора. При этом Валерия Валерьевна фигурирует в материалах дела под фамилией Юнева, а не Клычкова, отмечается в ролике.

— Губернатор Андрей Клычков не раз говорил о том, что супруга носит его фамилию. Но в суде почему-то выступает под другой. В этом случае возникают вопросы к декларации о доходах главы региона, — заявил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

ЛДПР попросит прокуратуру разобраться в ситуации, заключили в партии.

Ранее проект «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР опубликовал материалы о дорогом автомобиле Genesis , который попал на баланс БУ ОО «Орловское автохозяйство» минуя процедуру госзакупок. Губернатор Клычков заявил, что автомобиль подарили ему местные предприниматели, однако в партии обнаружили по цепочке регистрации автомобиля след компании «Щелково Агрохим». По данной истории ЛДПР направила запросы в прокуратуру, КПРФ и Администрацию Президента.

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